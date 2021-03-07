Son dakika haberi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Kısa çalışma ödeneği...

7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, tüm asgari ücretli çalışanlar için, yıl boyunca, her ay için 70 TL'lik destek verileceği açıklanmıştı. Bu desteğin verilebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak bugüne kadar bu düzenleme de yapılmadı. Mart sonuna kadar bu yasal değişikliğin de yapılması gerekiyor. Halen Türkiye'de 7 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunduğu tahmin ediliyor.