Son dakika: Vergi borcu olana lisans yok





İkinci ihalede malı alan kişi daha sonra bundan vazgeçerse ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına verilecek. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin cezasını ortadan kaldırmayacak.