Fırat Kalkınma Ajansı, Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın yapılan toplantısına ,Bingöl Valisi Kadir Ekinci, FKA Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık şunları söyledi:

"Bugün bölgemizdeki yerel aktörlerinin kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanması amacıyla tasarlanmış ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sağlayacak 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberini toplantımızda değerlendireceğiz. Yine aynı zamanda stratejik olarak belirlenmiş kalkınma planlarına uygun şekilde belirli bir tema, sektör veya mekânda hazırlanan ve nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan alt program proje ve faaliyetleri içeren çalışma programları da inşallah bu toplantımızda 2021- 2023 Dönemi Sonuç Odaklı Programların Yönetim Planlarının değerlendirmesini yapacağız. Bugün aynı zamanda 2020 Yılı Faaliyet Raporunu da görüşeceğiz. Ve aynı zamanda Yukarı Fırat Havzası Tanıtım ve Markalaştırma Vizyonu adı altında, son yıllarda Bölgemizde turizme dönük tanıtım ve turizm faaliyetleri ile birlikte gelecek planlamalarını görüşecek ve bu bölgede yaşayan yazılım ve bilişime ilgi duyan gençlerimizin de önünü açacak, onlara geleceğe dönük yetiştirmelerini sağlayacak Ön Enerji Etüdü faaliyeti ve kooperatifçilik faaliyetleri hakkında da bilgiler sunulacak."

Toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.