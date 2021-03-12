Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Twitter hukuk tanımazlıkta ısrarcı

hukuk tanımazlıkta ısrarcı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 12.3.2021 ABONE OL
Twitter hukuk tanımazlıkta ısrarcı
Türkiye'de temsilcilik açmayı bugüne kadar kabul etmeyen iki sosyal medya şirketinden biri olan Twitter'ın Türkiye'ye karşı düşmanca tavrı devam ediyor. Sözde ifade özgürlüğü savunucusu Twitter, konu Türkiye olunca kara propaganda makinesine dönüşürken, hukuk tanımazlıkta da ısrar ediyor. Bugüne kadar BTK'nın uyguladığı idari yaptırım kararlarına karşı açtığı 14 davayı da kaybeden Twitter, kendisine kesilen idari para cezalarını da henüz ödemedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'a toplam 120 milyon TL ceza kesilmişti. Yasa kapsamında henüz Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Twitter için reklam yasağı uygulaması başlatılırken, bu kararında direnmesi halinde şirketin mayıs ayının ilk haftasında bant genişliği daraltılacak. Twitter, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederse temsilcilik açmamakla alakalı olarak kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının yalnızca dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter hukuk tanımazlıkta ısrarcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA