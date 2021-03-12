Twitter hukuk tanımazlıkta ısrarcı

Türkiye'de temsilcilik açmayı bugüne kadar kabul etmeyen iki sosyal medya şirketinden biri olan Twitter'ın Türkiye'ye karşı düşmanca tavrı devam ediyor. Sözde ifade özgürlüğü savunucusu Twitter, konu Türkiye olunca kara propaganda makinesine dönüşürken, hukuk tanımazlıkta da ısrar ediyor. Bugüne kadar BTK'nın uyguladığı idari yaptırım kararlarına karşı açtığı 14 davayı da kaybeden Twitter, kendisine kesilen idari para cezalarını da henüz ödemedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'a toplam 120 milyon TL ceza kesilmişti. Yasa kapsamında henüz Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Twitter için reklam yasağı uygulaması başlatılırken, bu kararında direnmesi halinde şirketin mayıs ayının ilk haftasında bant genişliği daraltılacak. Twitter, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederse temsilcilik açmamakla alakalı olarak kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının yalnızca dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.