Vatandaşı kandıran sitelere çekidüzen

Tüketicilerin internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satın aldığı ürünler konusunda yaşadığı mağduriyet artık sona eriyor. Yeni dönemde e-ticaret platformları ve buralarda ürün satan mağazalar sıkı bir şekilde takip altına alınacak. Vatandaşı mağdur eden e-ticaret platformlarına idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Standartlara uygun olmayan ürün satan internet sitelerine erişim engellenecek. Elektronik ticaret yoluyla satılan ürünlerin de güvenli olmasının zorunlu tutulduğu Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle tüketicinin kullandığı ürünlerin güvenli olmasının sağlanması konusunda üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri belirlendi. Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi aracılığıyla satışı uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri başlayacak. Gelen şikâyetler, başvurular da dikkate alınarak uygun olmayan ürün taraması yapılabilecek. Sistem üzerinden güvenli olmayan ürünleri piyasaya veren işletmeler hızlı şekilde tespit edilecek. Üreticiler ürünün veya ambalajının üzerine model, parti, seri numarası, kendi isim, kayıtlı ticari unvan veya marka bilgisi ile kendisine ulaşılabilecek açık adresinin kolayca görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacak. Üretici firmalar piyasaya sürdüğü ürünlerden numune alarak test yapacak.Güvenli olmayan ürünlerin satışının durdurulması, piyasadan toplatılması ve tüketiciden geri çağrılmasında önlemleri üretici alacak. Ürün güvenliğine ilişkin kurallar elektronik satışlarda da geçerli olacak. Tüketici mağduriyetine yol açanlar belirlenerek ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek. Vatandaşı kandıranlara çeşitli oranlarda değişmek üzere parasal yaptırım da uygulanacak. Yetkili kuruluşlar güvensiz ürünlere yönelik içeriğin çevrimiçi ara yüzden kaldırılmasını isteyebilecek. İçeriğe erişimin kaldırılmaması durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurularak söz konusu siteye erişim engeli talep edilebilecek. Güvenli olmayan ürünlerin televizyon veya radyo üzerinden satışının durdurulmasına yönelik talep ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması da zorunlu hale geliyor. Güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar, başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında idari para cezası verilecek.* Güvensiz ürünler tüketiciden geri çağrılacak.* Tüketiciyi kandıran sitelere erişim engellenecek.* Ürün ambalajında marka, üretici firma adı kolayca görülecek.* Elektronik ticaret Merkezi Destek Sistemi ile izlenecek.* Üretici firmalar numune alarak test yapacak.* Şikâyet edilen, tehlikeli ürünlerin kaydı tutulacak.* Riskli üründen hem üretici hem dağıtıcı sorumlu olacak.* Güvensiz ürün satana 50-500 bin TL arası para cezası verilecek.