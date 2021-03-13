İngiltere ile ortak komite kurulacak! Yeni nesil STA yolda! öncelikli 4 konu var

Anlaşmanın düzgün ve etkili bir şekilde uygulanması amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bir Ortak Komite kuruluyor. Komitede anlaşmanın uygulanması ve yorumuna ilişkin konular görüşülecek. Ortak Komitenin ilk toplantısını Pazartesi günü gerçekleştireceği öğrenildi.
ÖNCELİKLİ 4 KONU
"Ulusal mevzuat veya uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla kullanılan spesifik hükümler" olarak tanımlanan menşe kurallarına ilişkin bir revize süreci işleyecek.
Bu süreç İngiltere'nin AB ile yapacağı anlaşma sonrasından olgunlaşacak. İki ülke arasındaki anlaşmanın revize edilmesi noktasında ilk masaya yatırılacak konu menşe olurken ardından tarım, teknik düzenleme ve yatırımlar görüşülecek.
YENİ NESİL STA YOLDA
Öncelikli konularla ilgili uygulamaya yönelik pürüzlerin giderilmesini de içeren kapsam genişletme süreci ile ortaya çıkacak 'Yeni Nesil STA'nın iki yıl içinde hazır olması bekleniyor. Özellikle tarım ürünlerinin de kapsama alınmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağı kaydedİliyor.
Müzakerelerin sonuçlanması ile tarım, hizmetler, yatırım, çevre ve dijital ekonomi alanlarında başarılı iş birlikleri ortaya çıkacak. Hem Türkiye hem de İngiltere süreci kısa sürede tamamlamak istiyor.
TÜRKİYE DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ
2020'de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmin 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye11 milyar dolar ihracat ve 5,4 milyar dolar ithalat yaparak dış ticaret fazlası verdi.Yatırımcılar Türkiye'de en çok 'Paraya aracılık etmek' istedi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: KKTC ile birçok alanda ortak çalışmalar yapılacak Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrediyor