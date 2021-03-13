İngiltere ile ortak komite kurulacak! Yeni nesil STA yolda! öncelikli 4 konu var





YENİ NESİL STA YOLDA

Öncelikli konularla ilgili uygulamaya yönelik pürüzlerin giderilmesini de içeren kapsam genişletme süreci ile ortaya çıkacak 'Yeni Nesil STA'nın iki yıl içinde hazır olması bekleniyor. Özellikle tarım ürünlerinin de kapsama alınmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağı kaydedİliyor.