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ile ortak komite kurulacak! Yeni nesil STA yolda! öncelikli 4 konu var

Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada yer alan ile sonrası süreçte ticaretin sürdürülmesi amacıyla imzalanan revize ediliyor. dışında ilk serbest ticaret anlaşmasını(STA) Türkiye ile imzalayan , iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini istiyor. 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanan anlaşma sonrası sahada gözlemlenen belirsizliklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 10:33 Son Güncelleme: 13.3.2021 10:42 ABONE OL
İngiltere ile ortak komite kurulacak! Yeni nesil STA yolda! öncelikli 4 konu var

Anlaşmanın düzgün ve etkili bir şekilde uygulanması amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bir Ortak Komite kuruluyor. Komitede anlaşmanın uygulanması ve yorumuna ilişkin konular görüşülecek. Ortak Komitenin ilk toplantısını Pazartesi günü gerçekleştireceği öğrenildi.



ÖNCELİKLİ 4 KONU

"Ulusal mevzuat veya uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla kullanılan spesifik hükümler" olarak tanımlanan menşe kurallarına ilişkin bir revize süreci işleyecek.



Bu süreç İngiltere'nin AB ile yapacağı anlaşma sonrasından olgunlaşacak. İki ülke arasındaki anlaşmanın revize edilmesi noktasında ilk masaya yatırılacak konu menşe olurken ardından tarım, teknik düzenleme ve yatırımlar görüşülecek.



YENİ NESİL STA YOLDA

Öncelikli konularla ilgili uygulamaya yönelik pürüzlerin giderilmesini de içeren kapsam genişletme süreci ile ortaya çıkacak 'Yeni Nesil STA'nın iki yıl içinde hazır olması bekleniyor. Özellikle tarım ürünlerinin de kapsama alınmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağı kaydedİliyor.



Müzakerelerin sonuçlanması ile tarım, hizmetler, yatırım, çevre ve dijital ekonomi alanlarında başarılı iş birlikleri ortaya çıkacak. Hem Türkiye hem de İngiltere süreci kısa sürede tamamlamak istiyor.

TÜRKİYE DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

2020'de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmin 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye11 milyar dolar ihracat ve 5,4 milyar dolar ithalat yaparak dış ticaret fazlası verdi.

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İngiltere ile ortak komite kurulacak! Yeni nesil STA yolda! öncelikli 4 konu var
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