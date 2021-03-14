Dış basında büyük yankı uyandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdi. Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor.Erdoğan, esnafa uygulanacak vergi muafiyeti ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri açıkladı.Erdoğan bir dizi reformla ekonomiyi iyileştirmek istediğini kaydetti.Erdoğan kamuda harcamaları kontrol altında tutma sözü verdi.