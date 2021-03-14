Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dış basında büyük yankı uyandırdı

Dış basında büyük yankı uyandırdı

Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Dış basında büyük yankı uyandırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.
Associated Press: Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdi. Reuters: Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor.
Agence France-Presse: Erdoğan, esnafa uygulanacak vergi muafiyeti ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri açıkladı.
Alman haber ajansı: Erdoğan bir dizi reformla ekonomiyi iyileştirmek istediğini kaydetti.
Financial Times: Erdoğan kamuda harcamaları kontrol altında tutma sözü verdi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dış basında büyük yankı uyandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA