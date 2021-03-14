Dış basında büyük yankı uyandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.
Associated Press:
Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdi. Reuters:
Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor.
Agence France-Presse:
Erdoğan, esnafa uygulanacak vergi muafiyeti ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri açıkladı.
Alman haber ajansı:
Erdoğan bir dizi reformla ekonomiyi iyileştirmek istediğini kaydetti.
Financial Times:
Erdoğan kamuda harcamaları kontrol altında tutma sözü verdi.