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Jolly ile HotelRunner işbirliğine gitti

Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Jolly ile HotelRunner işbirliğine gitti
JOLLY ile HotelRunner, Türkiye'de her boyuttan tesisin satışlarını artırmak üzere güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşmayla HotelRunner, Jolly ile entegre çalışan tek satış kanal yönetimi platformu ve dijital kontrat ağı oldu. Bu kapsamda Jolly, HotelRunner bünyesindeki tüm dünyadan 41 binin üzerinde tesise direkt ulaşabilecek, kontrat yapabilecek, anlık fiyat ve müsaitlik alabilecek ve rezervasyonlarını gerçek zamanlı olarak iletebilecek. Jolly CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, "Yeni sezonda HotelRunner ile birlikte dijitale taşıdığımız tesislerimize yoğun bir rezervasyon trafiği yüreteceğiz" dedi. HotelRunner Kurucu Ortağı Ali Beklen de, anlaşmanın tüm taraflar için büyük avantajlar sağlayacağını kaydetti.
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Jolly ile HotelRunner işbirliğine gitti
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