Son dakika haberi: Ekonomide iş hayatına tarihi reform geliyor! Haftalık ve yıllık izin, tazminat...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen ekonomi reform paketini açıkladı. Buna göre küçük esnaftan çiftçiye, tam zamanlı çalışandan part time çalışmaya birçok başlıkta tarihi değişim ve dönüşümler yaşanacak. Ekonomi dünyasını heyecanlandıran tarihi reformların içerisinde iş hayatında istihdamın bir parçası olan herkes için güvence söz konusu. Buna göre haftalık izinden yıllık izin ve kıdem tazminatına kadar birçok başlıkta düzenleme var. İşte son dakika detayları;