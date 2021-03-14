Son dakika haberi: Ekonomide iş hayatına tarihi reform geliyor! Haftalık ve yıllık izin, tazminat...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen ekonomi reform paketini açıkladı. Buna göre küçük esnaftan çiftçiye, tam zamanlı çalışandan part time çalışmaya birçok başlıkta tarihi değişim ve dönüşümler yaşanacak. Ekonomi dünyasını heyecanlandıran tarihi reformların içerisinde iş hayatında istihdamın bir parçası olan herkes için güvence söz konusu. Buna göre haftalık izinden yıllık izin ve kıdem tazminatına kadar birçok başlıkta düzenleme var. İşte son dakika detayları;
SON DAKİKA İZİN VE TAZMİNATA REVİZE
Ekonomi reform paketi ile kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınarak, uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR GÜVENCE ALTINA ALINIYOR
Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
Milyonlarca gencin istihdamını kolaylaştıracak çalışma modelleri ve teşvikler devreye girecek
EKSİK GÜNLER TAMAMLANACAK
Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek. Böylece gençler kamu ve özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. Yasal düzenlemeyle zamana göre ücretin hesaplanma yönteminin detaylarının belirlenmesi, kurulacak sisteme uygun şekilde bildirimdeki sorunların giderilmesi de sağlanacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SEÇENEĞİ GELİYOR
Kısmi süreli çalışma sözleşmesi kapsamında ayda örneğin 12 gün prim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir.
Kalan günleri ayrıca ödeyebilir: Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebilir. Bir diğer yöntemde de eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir.
TEŞVİK: Kalan primlerin isteğe bağlı olarak ödenmesi sağlanıyor. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik ediliyor.
5 İSTİHDAMA 500 BİN LİRA
Edinlen son dakika bilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç istihdamını artırmak için Genç Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmalarına başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı paket kapsamında ilave istihdam oluşturan firmalar düşük maliyetle kredi kullanma imkânına kavuşacak.
Küçük ölçekli işletmeler istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler. Beş istihdam yaratan 500 bin lira kredi kullanabilecek.
Bu krediler iki yıl vadeli olup ilk 6 ay ödemesiz kullandırılacak.