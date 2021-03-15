Son dakika | Ekonomik Reform Paketi'nden vatandaşa müjdeler: Esnafa muafiyet, 18 yaş altına BES...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları paketinden vatandaşın cebini ilgilendiren çok sayıda müjde de yer aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem pakette vatandaşa verilen müjdeleri inceledi…
850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
*Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf yararlanacak. Bunlar arasında berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi meslekleri yapanlar bulunuyor.
*Bu esnaf gelir vergisi ödemeyecek, beyanname vermeyecek. Böylece esnafın üzerindeki vergi yükü kalkmış olacak.
*Uygulama esnafın yıllık cirolarına göre belirlenecek. Kendi işinde bilfiil çalışanlar, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 11 bin TL'yi, diğer yerlerde 7 bin TL'yi aşmamak ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak koşuluyla basit usulden yararlanıyor.
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150 bin TL yi aşmaması veya yıllık satış tutarının 2021 takvim yılı için 240 bin TL yi aşmaması, hizmet işiyle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2021 takvim yılı için 76 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
2) İŞÇİ ALANA 500 BİN LİRA DESTEK
*Her yeni işçi için 100 bin lira verilecek. Kredi de 5 işçi sınırı olacak. Böylece bir işletme işe yeni aldığı 5 işçi için 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Paralar Kredi Garanti Fonu kefaleti ile verilecek.
*Kredi 24 ay vadeli olacak. Krediyi alan işletme 6 ay ödeme yapmayacak. Kredinin ödemeleri 6 ay sonra başlayacak.
*İşçilerin 12 aylık primleri kredi maliyetinden düşülecek. Böylece krediler adeta faizsiz gibi olacak. İşçilerin tüm primlerini kamu karşılamış olacak. İşte işçiler için ödenecek en düşük primler…
EN DÜŞÜK DESTEK
Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL
Sigorta primi işçi payı ( %14) : 500,85 TL
İşsizlik sigortası işçi payı (%1) : 35,78 TL
SGK primi işveren payı (%15,5) : 554,51 TL
İşveren işsizlik sigortası (%2) : 71,55 TL
TOPLAM PRİM DESTEĞİ: 1.162,69 TL
12 AYLIK PRİM DESTEĞİ: 13.952,28 TL
3) ONSEKİZ YAŞ ALTINA BES İMKANI
*Artık 18 yaşından küçüklerde BES hesabı açabilecek. Bunun için düzenlemeler çok yakında çıkartılacak.
*Devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanacak. Böylece sisteme 100 lira yatırana 25 lira da devlet katkı yapacak.
*BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf, vb) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BĞS aktarımına imkan sağlanacak.
*Bireysel Emeklilik sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip imkanlarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.
4) DİJİTAL VERGİ DAİRESİ
*Vergi Usul Kanunu gönüllü uyumu teşvik edilecek şekilde güncellenecek. Vergi uygulamalarında kolaylık sağlanırken cezalarda uzlaşma genişleyecek.
*Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Böylece daha çok vatandaş bu kolaylıklardan yararlanma imkanına kavuşacak.
*Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat çalışacak "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Böylece vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak. Zaman sınırı olmadan işlem yapılabilecek.
*Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devem edilecek, 'Dijital Vergi Asistanı' sistemi oluşturulacak.
*Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.
5) GIDA FİYATLARINA ÇEKİ DÜZEN
*Üretici ile tüketicinin buluşacağı dijital tarım pazarı kurulacak. Böylece tarlada ve halde kalan ürünler zayi olmayacak alıcısına ulaşacak, fiyat artışları önlenecek.
*Erken uyarı sistemi ile fiyat değişiklikleri kontrol edilecek. Bu sayede sistemdeki arızalar anında görülüp giderilecek.
*İsrafı önleyecek tedbirler alınacak hal yasası çıkartılacak. Bu sayede soğuk zincir ile tarladan çatala olan sistem revize edilecek fiyatları artıran tüm unsurlar düzeltilecek.
6) ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞİYOR
*Kısmi süreli çalışana tazminat, izin, prim tamamlama imkanları verilecek. Bu sayede part-time çalışanlar da tazminat alabilecek, primlerini t30 güne tamamlama imkanına kavuşacak.
* Esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi modeller için yasa çıkacak. Pandemiyle gündeme gelen evden çalışma ve esnek çalışmanın kuralları oluşturulacak.
*Kamuda yeni bir çalışma modeli oluşacak. Kamu kurumlarının kadro talepleri artık Strateji ve Bütçe Başkanlığınca değerlendirilecek . Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına yönelik görüşler artık strateji ve bütçe başkanlığı tarafından değerlendirilecek
Strateji ve Bütçe Başkanlığında kamu çalışanları Genel Müdürlüğü kurulacak . Personel istihdam konusunda tek yetkili kurum ve kuruluş olacak .Kamu kurum ve kuruluşları kadro ihdas tekliflerini, dolu kadro ve boş değişiklikleri Strateji ve Bütçe Başkanlığınca öncelikle değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak . Başka kurumlara gitmeyecek . Sözleşmeli personel izinleri yine bu başkanlıkça verilecek.