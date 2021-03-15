Son dakika | Ekonomik Reform Paketi'nden vatandaşa müjdeler: Esnafa muafiyet, 18 yaş altına BES...

3) ONSEKİZ YAŞ ALTINA BES İMKANI



*Artık 18 yaşından küçüklerde BES hesabı açabilecek. Bunun için düzenlemeler çok yakında çıkartılacak.



*Devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanacak. Böylece sisteme 100 lira yatırana 25 lira da devlet katkı yapacak.



*BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf, vb) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BĞS aktarımına imkan sağlanacak.

*Bireysel Emeklilik sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip imkanlarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.