KOBİ’ler dijitalde 40 bin dükkân açtı! Peki dijitaldeki işyerinizi nasıl koruyacaksınız?

Türk KOBİ'leri de sanal dünyada yerini alıyor. 2020'de KOBİ'ler 40 bin yeni sanal mağaza açtı. Bu sayede hem ticaretlerini sürdürdüler hem de küresel pazarlara ürün satmaya başladılar. Pandemi döneminde aracı maliyetleri de bu sayede çözüldü. Ancak siber saldırılar KOBİ'lerin korkulu rüyası… SABAH, bu soruyu uzmanlarına sordu. İşte uzmanların önerileri…

SADIK MÜŞTERİ PROFİLİ OLUŞTURUN

Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, "Müşterilerle ilişki kurmak en önemlisidir. Sadık müşteri profili oluşturulmalı. E-ticaret sitesinin güvenliği ön plana alınmalı ve sertifikalar edinilmeli. E-ticaret sitelerinde videolu içerikler olmalı ve müşterinin ürünü inceleyebilmesine olanak tanınmalı. E-ticaret sitesinin mobil uyumu önemli. Zaten e-ticaret sitesinin sattığı ürünü de çok iyi tanıması gerekiyor. Bu noktada gereken tüm bilgiler, satış bölümünde bulunmalı. e-ticaret sitelerinde müşterilerin sorunları ve taleplerini dinleyecek ekipler oluşturulmalı. Müşteri yorumlarına mutlaka yer verilmeli, puanlama sistemi kurulmalı. Sistem olabildiğince sade ve kullanışlı hale getirilmeli" dedi.

GÜVENLİK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLSİN

Coopera Group CEO'su Fırat Akdere de güvenlik konusundaki sıkıntılara değinerek şunları belirtti: "Son beş yıl içinde e-ticaret sitelerine düzenlenen siber saldırıların sayısının yüzde 70 oranında arttığı göz önüne alınırsa çok da güvende olmadığımız ortada. Bu nedenle çok katmanlı güvenlik uygulamalarını mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

UZAKTAN İZLENEN BİR ALTYAPI KURULSUN

Vertiv Türkiye ve Orta Asya Kanal Satış Müdürü Hakan Yaran ise e-ticaret sitelerinin mutlaka uzaktan da izlenebilir bir güvenlik altyapısına sahip olması gerektiğini ifade ederek şu uyarıları yaptı: "Pandemiyle birlikte e-ticaret hızla büyürken müşterilerine online kanallardan ulaşmaya çalışan şirketler için uzaktan izleme ve kontrol oldukça önem kazanıyor. Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olarak güçlü bir uzaktan izleme ve kontrol altyapısı sunuyoruz. Güçlü bir izleme yazılımı, IT altyapı ağlarında güvenli ve uzaktan izleme sağlıyor. Bu da kullanıcıların çalışma verimliliklerini kontrol etmelerini mümkün kılıyor. Bu şekilde şirketler, maliyet oluşturan ve işleri aksatan kesintiler gibi sorunların önüne geçebilir, müşterilerin satın alma süreçlerinden memnun kalmalarını sağlayabilirler."