Son dakika haberi: Dijital para için kritik adım! Merkez Bankası harekete geçiyor...

AB STANDARTLARINA GETİRİLECEK

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin desteklenmesi kapsamında ise çocukların dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek. Bu nedenle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği standartlarına getirilecek.