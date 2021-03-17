Geleceği etkileyecek inovasyonlar buluşuyor

SürdürülebilirKalkınma Amaçları'nın 2030'u işaret ettiği gibi, daha iyi bir toplum ve gezegeni desteklemek adına önümüze çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek için zamanımız giderek daralıyor. Kurucu ortakları arasında Zorlu Holding'in de yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, düşünce sistematiğini ve faaliyetlerini bu alana odaklıyor, ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetiklemeye gayret ediyor. 18-19 Mart 2021 tarihlerinde, "Geleceğe Etki" temasıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek imece buluşmasında tüm girişim ekosistemi buluşuyor.Detaylı program ve kayıt bilgileri summit.imece.com adresinde bulabiliyor. Zirvede; "Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesi ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?" ve "Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?" temel soruları çerçevesinde birçok soruya, etki odaklı yanıtlar bulmaya çalışılacak. Etkinlikte, dünya çapında önde gelen yazar ve düşünürlerinden John Elkington'tan ekonomist Tim Jackson, IDEO.org kurucu ortağı ve CEO'su Jocelyn Wyatt ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Ufuk Akçiğit'e pek çok düşünce insanı yapacakları konuşmalarla daha iyi bir gelecek hedefiyle 21'inci yüzyılda sistemsel dönüşüme dair bakış açılarını paylaşıyor.