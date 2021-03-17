İhracata dış ticaret meslek liseleri geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Ortak Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek" dedi. İlk aşamada İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir illerinden başlanacağını bilgisini veren Bakan Pekcan, "Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimiz ile yola çıktık" mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimi alacağını bildirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle de gençleri ihracat ailesine kazandıracaklarını söyledi.