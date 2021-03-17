17 Mart Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödenek ne zaman yatacak? Mart ayının Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Ödemeler her ayın 15'i itibarıyla il il hesaplara yatıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Evinde hasta, yaşlı ve ağır engelli yakınlarına bakan vatandaşlar evde bakım parası sorgulamalarını SMS ve e devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım maaşları güncel liste halinde takip ediliyor.