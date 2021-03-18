Ekonominin temelinde reel sektör var

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Ekonomi Reform Paketi'nin kamudan özel sektöre, sanayici, ihracatçı ve esnafa kadar kapsamlı olarak hazırlandığını belirterek reel sektörün ekonomiyi büyüteceğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sanayici ve ihracatçıların başta lojistik ve hammadde temini olmak üzere yaşadıkları sorunlar ele alınarak, çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlayarak, salgın boyunca büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının da cephede savaşır gibi göğüslerini siper ettiklerini söyledi.

Salgına rağmen Gaziantep'in geçtiğimiz yıl rekor ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Konukoğlu, "Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla 2021 yılında da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde üretim vurgusu yapması çok önemli. Ülkemizi kalkındıracak ve büyütecek olan da sanayi ve üretimdir. Bu noktadan hareketle bundan sonra inşallah üretime çok daha fazla odaklanırız" diye konuştu.

"FİNANS SEKTÖRÜ ANADOLU'YA İMKÂN TANISIN"

Sanayici ve ihracatçıların sorunlarına değinen Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, en büyük sorunların başında lojistik, hammadde temini ve hammadde fiyatlarındaki artışın geldiğini söyledi. Kredi ve finansman maliyetlerine de dikkati çeken Ünverdi, "Bankacılık sektöründen reel sektöre uygun maliyetli ve daha fazla kredi kaynağı sağlamasını bekliyoruz. Bankacılık sektörünün Anadolu'ya daha fazla kredi imkânı sunması ve böylesi bir dönemde üretim ve ihracatıyla rekorlar kıran şehrimize daha fazla kaynak sağlaması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"PAKET BEKLEDİĞİMİZ GİBİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin kamudan özel sektöre, sanayici, ihracatçı ve esnafa kadar kapsamlı olarak hazırlandığını kaydeden Ünverdi, "Bizim her zaman vurguladığımız; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat reform paketinin sacayaklarını oluşturuyor. Ülkemiz ekonomisinin büyümesinin temelinde de reel sektör var. Üretmekten ve ürettiğimizi satmaktan da başka çaremiz yok. Sanayimiz güçlendirilmeliyiz ki hem ekonomimiz büyüsün hem de cari açığın önüne geçilebilsin" diye konuştu.