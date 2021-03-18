Kolon kesmeye kimlik kartlı önlem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) uygulamaya geçeceğini açıkladı. BKS sistemi ile binaların periyodik olarak denetimi yapılacak, bodrumu kata çevirme, ilave kat çıkılması, kolon kesilmesi gibi aykırılıkların engellenmesi sağlanacak. Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan sistemle, her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek. Belgede binanın denetimleri ve zemin bilgileri de yer alacak.