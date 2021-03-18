Türkiye İngilizler’in bir numaralı tatil seçeneği oldu

İngıltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'nin İngiliz turistlerin bir numaralı tatil seçeneği haline geldiğini yazdı. Terry Richardson imzalı haberde, "İngiltere'nin aşı kampanyasının meyvelerini vermeye başladığı" belirtildi. Haberde, "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İngiltere'den gelen tatilciler için aşı pasaportu gerekmediğini, 15 Nisan'dan itibaren PCR testi de istenmeyebileceğini söylemesi, İngilizlerin yeniden Akdeniz'in bazı en iyi sahilleriyle dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarması ve eşsiz antik kentleri ziyaret etmesi umudunu artırdı" ifadelerine yer verildi.