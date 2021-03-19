Oyun fikirlerini işbirliği büyütecek

Dijıtal oyun yayımcılığı, oyun pazarlaması, espor, içerik ve format üretimi başta olmak üzere birçok alanda uzun yıllardır edindikleri tecrübeleri DIGI Game Startup Studio bünyesinde birleştiren Doruk Demirsar ve Gökhan Kazar, alanında uzman bir ekip ve tecrübeli danışma kurulu ile oyun girişimcilerine ilk adımlarını atarken onlara destek olmayı amaçlıyor. Gelecek vaat eden proje ve ekipleri profesyonel bir yapıda şirketleşmeye hazır hale getiren DIGI Game Startup Studio, bünyesindeki girişimlere başta yatırım, hukuk, finans, içerik ve pazarlama konularında liderlik yaparak ekipler üzerinde de motivasyon kaynağı olabilecek alanlarda onlara destek oluyor ve ekiplerin ürün üzerinde tam odaklı çalışmalarını sağlıyor. DIGI Game Startup geçtiğimiz günlerde açıklanan Gorilla Softworks, Forge Games ve Hoody Studios yatırımlarında da bu yolu izleyerek bu ekiplerin toplam 6.9 milyon TL değerlemeyle yatırım almalarını sağladı.Oyun sektörünün giriş kapısı olarak konumlanan ve binlerce insana kendi işini kurma şansı tanıyan Game Factory, bu işbirliği ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesindeki oyun girişimcilerine erişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Game Factory oyun geliştirme konusunda tecrübeli olan insanların dışında, oyun sektörüne girmek isteyen isteyen herkese ücretsiz eğitim, birebir mentörlük ve workshoplar gibi birçok kritik noktada ücretsiz destek veriyor. Türkiye'nin her ilinden online bir şekilde erişilebilen girişim, sadece bir yıl içerisinde kendi bünyesinde tanışan ve ekipleşen onlarca üyenin sadece bir şirketleşmesine, yatırım almasına ve büyümesine destek oldu. Bin 500'den fazla üye ve 55'ten fazla ekibiyle hızla büyümeye devam eden Game Factory, operasyonlarının yaygınlaşması ile birlikte ülkemiz oyun sektörünün bel kemiği konumunda, sektördeki istihdamı ve gelişimi sağlamaya devam ediyor. Game Factory CEO'su Efe Küçük "Çok kısa bir süre içerisinde yüzlerce insana dokunduk. Onlarca oyun stüdyosunun doğmasına ön ayak olduk, tanık olduk. Bu işbirliği ile birlikte, Türkiye'nin her yerindeki girişimcileri hayallerine ulaştırmaya çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz" dedi. 22 yaşındaki genç girişimci Küçük, "Türkiye'deki girişimcilere, özellikle genç girişimcilere ulaşmaktaki bireysel çabam, Game Factory ile birlikte kitlesel bir harekete dönüştü" şeklinde konuştu.DIGI Game Startup Studio kurucularından Doruk Demirsar, "Geçen sene düzenlediğimiz girişimcilik yarışması ve bu alandaki çalışmalarımız Türk oyun geliştiricilerindeki potansiyeli hepimize tekrar gösterdi. Pazarlama stratejilerini oyun geliştirme planı ile birlikte oluşturup, oyun içerikleri ile bütünleştirerek satış hedeflerini ikiye katlamayı hedefliyoruz " dedi.