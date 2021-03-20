Binlerce kişi "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusuna yanıt arıyor! İşte son tarih...

İşten çıkarma yasağı, bilindiği üzere pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyetini engellemek amacıyla uygulamaya geçmişti. Kısıtlama için son tarihin yeniden uzatılmasıyla beraber "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusu gündeme taşındı. Binlerce çalışanı ve işvereni ilgilendiren bu kısıtlamanın uzatıldığı haberi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla duyurulmuştu. İşten işçi çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın sürecinde alınan kısıtlama kararlarından biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan bu kısıtlamanın uzatıldığı duyuruldu.

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.