Binlerce kişi "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusuna yanıt arıyor! İşte son tarih...

İşten çıkarma yasağı, bilindiği üzere pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyetini engellemek amacıyla uygulamaya geçmişti. Kısıtlama için son tarihin yeniden uzatılmasıyla beraber "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusu gündeme taşındı. Binlerce çalışanı ve işvereni ilgilendiren bu kısıtlamanın uzatıldığı haberi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla duyurulmuştu. İşten işçi çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Salgın sürecinde alınan kısıtlama kararlarından biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan bu kısıtlamanın uzatıldığı duyuruldu.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.
İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.