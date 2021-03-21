Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında yayımlandı. Geçen yıl kasım ayında Murat Uysal'ın yerine göreve getirilen Ağbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" dedi. Görevden alınan Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Kavcıoğlu da Ağbal gibi Bayburt doğumlu. Naci Ağbal 1968'de Bayburt'un Yoncalı köyünde dünyaya gelirken Şahap Kavcıoğlu da 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu.Merkez Bankası'nda başkanlık koltuğuna oturan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası'nda çeşitli görevlerde yer aldı. 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası. ANKARANACI Ağbal göreve gelmesinin ardından geçen yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımına gitti. Bu yılın ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha aldı. Toplam artış tutarı görevde kaldığı 133 günlük dönemde 8.75 puan oldu.