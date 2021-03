Bill Gates'in sağlık kumarı! Yapay et dayatması...

Bill Gates ve Richard Branson gibi dolar milyarderleri laboratuvarda et üreten firmalara yatırım yaparak dünyayı etkileri ve besin değerleri belli olmayan bir maceraya sokmaya hazırlanıyor. Memphis Meats, Beyond Meat ve Impossible Foods gibi firmalara yatırım yapan Bill Gates, şu anda sentetik et üretiminin gelişmiş toplumlar tarafından kullanılmasını öneriyor.