Araç yıkarken sıfır atık su

Birleşmiş Milletler Dünya Su konseyi (UNCWW), Dünya Kaynakları Enstitüsü (IWR) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar, 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşayacağı 66 ülkede, şiddetli su sıkıntısının görüleceğini belirterek küresel su krizinin işaretlerini veriyor. Firmalar da su kullanımı konusunda yenilikçi çözümlere imza atıyor.Enerji şirketi Shell, dört istasyonundaki araç yıkama ünitelerinde yürüttüğü pilot uygulama ile yıkama esnasında kullanılan suyun geri dönüştürülmesi ve rehabilite edilerek tekrar kullanılmasını sağlamaya başladı. Bu yeni yatırımla binlerce araç ilave herhangi bir su tüketmeden yıkanabiliyor. Projenin hayata geçtiği günden bu yana 10 binin üzerinde araç, araç yıkama ünitesinin mevcutta sahip olduğu su ile yıkanarak 1 milyon litreden fazla su tasarrufu sağlandı. Shell, küresel iklim kriziyle baş gösteren su sorunuyla mücadelede, su tüketiminin önemli bir parçası olan araç yıkama konusunda, dört istasyonundaki araç yıkama ünitelerinde yürüttüğü pilot uygulama ile önemli bir adım attı. Hayata geçirilen proje şu anda Acıbadem, Kağıthane Osmanpaşa, Atakent ve Söğütözü olmak üzere dört istasyonda uygulanıyor. Araç yıkama konusunda bir devrim niteliğinde olan aynı su ile araçların yıkanabilmesi ile binlerce araç ilave su tüketimine ihtiyaç duymadan yıkanabiliyor. Araç yıkanırken aşağıya akan kirli suyun, rehabilite edilmesi ile aynı su tekrar kullanılabiliyor.İKLİM değişikliği ile mücadele konusunda tüm dünyada küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılmasına odaklanılıyor. Bu doğrultuda Shell küresel düzeyde en geç 2050'de net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir enerji şirketi olma hedefini açıkladı. İklim değişikliği ile mücadele için elektrik üretiminden sanayiye ve nakliyeye kadar küresel enerji sisteminin ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. Shell de iklim değişikliğinin üstesinden gelmenin tek bir çözümü olmadığının farkında. Shell'in yol haritasını üç temel başlık oluşturuyor; Birincisi, en geç 2050 yılına kadar tüm ürünlerimizin üretiminden kaynaklanan emisyonları net sıfıra indirmek. İkincisi; enerji ürünlerinin net karbon ayak izini azaltmak. Üçüncüsü; müşterilerinin Shell'den satın almış oldukları yakıtları kullandıklarında çıkan emisyonları azaltmak için müşterileriyle birlikte çalışmak.FİRMA aynı zamanda Doğa Bazlı Çözümler programı kapsamında, biyoçeşitliliğe ve yerel topluluklara fayda sağlarken emisyonları azaltmak ve daha fazla karbon yakalamak için tüm dünyada ormanlara, sulak alanlara ve diğer doğal ekosistemlere yatırım yapıyor. Ayrıca doğanın korunması veya yenilenmesi karşılığında karbon kredisi sunan onaylanmış projelere de yatırım yapıyor. Aralarında Earthwatch, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Doğa Korumacılığı ve Sulak Alanlar Uluslararası Örgütü'nün de bulunduğu sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapan Shell, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projeler yürütüyor, faaliyetlerinin yakınındaki doğal yaşam alanlarını koruma ve ekosistemleri yeniden kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Türkiye'de geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde görev yapan ve alanda seçkin iki profesörün liderliğinde 3 bin 100 ağacı olan ilk Shell Türkiye Ormanı kuruldu. Türkiye'de her yıl bin 300'den fazla otomobilden salınan yaklaşık 105 ton karbondioksitin nötrlenmesi hedefleniyor.