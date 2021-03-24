ETSO’dan altın madalyalı Eğriçayır balına Marka Ödülü

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık makamında plaketi veren oda başkanı Orhan Sarı, "Torosların bağrından çıkarak baba mesleği arıcılıkta kendini yetiştirerek ulusal ve uluslararası çapta bir marka yapan Celal Çay ve ekibi bu ödülü fazlası ile hak ediyor. Biz bu ödülü ilçemiz ekonomisine değer katan Eğriçayır markası olmasından dolayı vermekteyiz. Eğriçayır balı markasına ilçemize ve ülkemize yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arıcılık Eğriçayır balının dünya çapında ödül almasının ardından ciddi bir sektör haline getirdi. Küçük çaplı arıcılık yapan işletmeler içinde farkındalik yaratıp yöremizin balını ulusal anlamda çok güzel pazarlayan ve katma değer katan Eğriçayırın (CEO)'su Celal Çay'ı tebrik ediyor odamız adına bu ödülü kendisine vermekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Eğriçayır Balı CEO'su Celal Çay da yaptığı konuşmada, ilçemiz adına ortaya çıkartılan Eğriçayır markasının oluşmasında verdikleri desteklerinden dolayı Erdemli Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi.

300 yıllık aile geleneğimizi sürdürürken edindiğimiz bilgimizi yaşatırken asla kendimize saklamadık diyen Çay şöyle konuştu:

"8-12 Eylül 2019 tarihinde Kanada'nın Montreal kentinde yüzlerce balın içerisinden 'Dünyanın En İyi Balı' seçildiğimizde, ödülü biz alsak da, bilgimizi, deneyimlerimizi aktarmayı bir borç bildik kendimize. Geleneksel arıcılığımızı bir standarda oturttuk, bize özel olsun istedik. İnce eleyelim, sık dokuyalım, hem ailemizi onurlandıralım, hem de kendi çocuklarımızla, ailemizle paylaşacağımız kadar güvenli ürünler nasıl yapılır, isteyen herkese öğretelim istedik. Hatta buna bir isim de verdik, KONAR (kontrollü arıcılık) dedik kendi sistemimize. Başta güzel Toros yaylalarımız olmak üzere üretim yapan diğer arı işletmelerini de KONAR standardını öğrettik. Güçlü ve dikkatli bir denetim sürecimiz var. Sonrasında ortaya büyük bir emekle çıkan ürünler ECOCERT veya TURKGAP tarafından organik tarım dış denetime tabi tutuluyorlar. Bu süreç bizler için çok hassas, kovandan kavanoza kadar izlenebilir, güvenli ve organik arı ürünleri bizim için ancak böyle mümkün. Bu adımımızla Türk arıcılığını geliştirmek, herkesin bir gün ülkemizi onurlandıracak ödüller almasını diliyoruz. Bunu biz başardık diğer arıcılarımızın da başarmasını arzuluyoruz. Türk arıcılığı ve balı ancak böyle gerçek değerini bulur. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından firmamıza verilen 'ekonomiye değer katan markalaş' ödülü bizim için çok büyük anlam taşımaktadır. Bu ödül, Kanada'da aldığımız dünyanın en iyi balı kupası ve altın madalyası kadar değerlidir."