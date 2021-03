“Esnek çalışma modelleri sektörde başarıyı artırıyor”

İŞ hayatında her yeni dönem kendi çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. Pandemi sonrasında, yoğun olarak ofiste gerçekleşen ortak çalışma modelinin yerini uzaktan ve evden çalışma uygulamaları alıyor. Uzaktan çalışma süreçlerinin doğru kurgulanması, teknolojik altyapının iş yapış şekillerine uygun ve yeterli hale getirilmesi dışında motivasyon artırıcı uygulamalar hem çalışan hem de şirketler için iş kalitesi yüksek, verimli ve güven dolu bir ortam yaratıyor. "Sen nereye, RAY oRAYa!" sloganıyla yeni bir dönem açan Ray Sigorta, destek paketleri ile çalışanlarına evde olsalar da yanlarında olduklarını gösteriyor. Fiziksel, Finansal, Gelişim ve Duygusal olmak üzere 4 ana başlıkta kurgulanan destek paketi, evden çalışma döneminde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Ray Sigorta Destek Paketi kapsamında; evde harcanan sürenin artmasıyla beraber artan masraflara yardım etmek için aylık net 500 lira finansal destek yanında, ergonomik sandalye ve her yerden erişimi sağlayacak mobil internet gibi evofis ihtiyaçlarının karşılanması, bireysel gelişimin devamlılığını sağlamak için özel online eğitimler ve birlikte vakit geçirmek için düzenlenen online etkinlikler, açık kapı toplantıları, happy hour uygulamaları bulunuyor. Daha pandemi öncesinde uzaktan çalışma uygulamasını planladıklarını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Huzurlu ve mutlu çalışanın iş süreçlerimize nasıl yansıdığını biz gördük. Sigorta sektöründe önemli bir istihdam sağlayıcısı olarak yeni uygulamalarımız ile ülkemizde uzaktan çalışma pratiklerinin oluşması adına doğru bir adım attığımıza inanıyor, yaptıklarımızın iş dünyasına yön göstermesini umut ediyoruz" diye konuştu.Pandemi ile birlikte evden çalışma uygulamalarının yoğunlaşması ve bu yeni çalışma biçiminin çalışanlar üzerindeki etkileri artık daha da göz önüne çıkmaya başladı. Ray Sigorta'nın yenilikçi ve çalışan odaklı vizyonuyla oluşturduğu "Sen nereye, RAY oRAYa" uygulamasında en dikkat çeken özelliklerin aylık net 500 lira değerinde finansal destek ve çalışanların istedikleri yerden çalışabilmelerine olanak sağlayan esneklik olduğu göze çarpıyor. Yaklaşan yaz aylarını da düşündüklerini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, çalışanlarına "sen nerede rahat, huzurlu ve güvende hissediyorsan, orası senin için Ray Sigorta" diyerek yanlarında olduklarını ve sadece finansal değil birçok alanda kurguladıkları destek paketleriyle çalışanlarının bulundukları yerde hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl uluslararası Great Place To Work Enstitüsü tarafından En İyi İşveren seçildiklerini hatırlatan Erdoğan, "Sen nereye, RAY oRAYa!" projesinin esnek yan haklardan yeni nesil çalışma kültürüne kadar uzun süredir uyguladıkları modern çalışma anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.