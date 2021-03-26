Son dakika | 1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü

SON DAKİKA 1 GÜNDE 6.1 MİLYAR DOLAR SATILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan günlük verilere göre, Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sonrası TL'de spekülatif bir biçimde olağanüstü değer kaybının yaşandığı pazartesi günü döviz mevduat hesaplarında 6 milyar 120 milyon dolarlık çözülme oldu. 19 Mart Cuma günü 255.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart Pazartesi 249 milyar 583 milyon dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarının büyüklüğü 13 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.