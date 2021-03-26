Son dakika haberi... Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor...

Son dakika haberi... Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. 31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan (5 Haziran 2018 öncesinde bu işle kayıtlı olarak uğraşanlarda mezuniyet, ofiste m2 vs gibi şartlar aranmıyor) faydalanamayacak.
Başvuru yapmayan vergi ve oda kayıtlı emlakçılar bu tarihten sonra staj, sigortalı olma, mesleki deneyim kursu, mesleki yeterlilik belgesi, lise mezunu olma gibi şartların tamamını yerine getirmek zorunda olacak.
26 BİN BAŞVURU
Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye genelinde tahmini olarak 50 bine yakın kayıtlı emlakçı bulunuyor. Bu rakamın yanı sıra emlakçılık işini kayıt dışı yapanların sayısı ise yüzbinlerle ifade ediliyor. Yetki belgesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacakken, yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan işletme sayısının ise 26 bin civarında olduğu kaydediliyor.
TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK, İLAN GİREMEYECEK
Düzenleme kapsamında yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlara tapuda işlem yasağı gelirken, söz konusu kişilerin belgesiz olarak internet sitelerine de ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor. İnternet portallarına sahibinden olarak gayrimenkul ilanı girilmesi halinde ise ilanı giren kişiden vekalet veya tapu isteniyor.
CEZALAR ARTACAK
Yetki belgesiz kayıt dışı olarak emlakçılık yapmayı sürdürenlere yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacak. Ceza oranları ise, 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıkacak ve ilgili bakanlık bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla da yetkili olacak.