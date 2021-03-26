Son dakika haberi... Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor...

Son dakika haberi... Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. 31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan (5 Haziran 2018 öncesinde bu işle kayıtlı olarak uğraşanlarda mezuniyet, ofiste m2 vs gibi şartlar aranmıyor) faydalanamayacak.