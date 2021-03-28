Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Bu kış 1 Aralık 2020'de başlayan ve kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesilen kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Perşembe günü sona erecek.

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