Van'a 36 milyonluk yatırım

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hazırlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "1. Su Şurası"nın tanıtımı yapıldı. Türkiye geneli Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 363 tesislerden biri olan Erciş'in "Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi" hizmete açıldı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (VASKİ) devredilen tesisin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜNEŞİN VE DENİZİN KENTİ VAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın ve Kütahya illerinin ardından video konferansla Van'a bağlandı. Tesisin tanıtımının ardından bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Güneş ve deniz kenti mavi Van şehrimizden saygıyla selamlıyoruz" sözleriyle konuşmasına başladı.

1 MİLYON 332 BİN KİŞİNİN İÇME SUYU KARŞILANACAK

Açılışını yaptıkları tesisin Erciş ilçe merkezinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Bilmez, "İşin maliyeti 38 milyon 176 bin TL'dir. Günlük 76 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olan proje yaklaşık 232 bin kişiye hizmet verebilecek. Yaşanan Van depreminin ardından zat-ı alinizin talimatları ile şehrimize her alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Depremden sonra da İlimizde talimatlarınızla tamamlanan içme suyu tesisleri ile 1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Zat-ı alinizin liderliğinde, Akkoyunlulara başkentlik etmiş Erciş İlçemize yapılan içme suyu arıtma tesisi ile ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen 363 tesis ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Tesisin açılış kurdelesini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri kesti.