Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bu noktada devlet bankaları tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediliyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43