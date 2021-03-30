Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Dolar fiyatları, öğleden sonra hareketli seyrediyor. Dolar kurunda son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve dolar satın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem günü olan salı gününde dolar kuru fiyatları merak konusu oldu. Yurt dışına çıkacak olan ya da bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatı ile dönemli dolar grafiklerini takip ediyor. 30 Mart Salı dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok odaklanılan başlıklar arasında yer alıyor.
İşte, 30 Mart tarihi itibariyle dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…
DOLAR NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da dolar kuru haftanın ikinci işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 8,3361
SATIŞ: 8,3408