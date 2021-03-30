Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte dolar kuru canlı fiyatları da araştırılmaya başlandı. Dolar fiyatlarında gün içerisinde dalgalanmalar yaşanıyor. Dolar kuru ve döviz fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden, yatırım yapmak isteyen ya da yurt dışı seyahate çıkmadan önce döviz satın alacaklar, dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 30 Mart Salı bugün Dolar/TL ve Euro/TL güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

Dolar fiyatları, öğleden sonra hareketli seyrediyor. Dolar kurunda son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve dolar satın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem günü olan salı gününde dolar kuru fiyatları merak konusu oldu. Yurt dışına çıkacak olan ya da bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatı ile dönemli dolar grafiklerini takip ediyor. 30 Mart Salı dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok odaklanılan başlıklar arasında yer alıyor.



İşte, 30 Mart tarihi itibariyle dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…