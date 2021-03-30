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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum
Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:47 Son Güncelleme: 30.3.2021 12:59

ne kadar oldu? 30 Mart Salı ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte canlı fiyatları da araştırılmaya başlandı. fiyatlarında gün içerisinde dalgalanmalar yaşanıyor. Dolar kuru ve döviz fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden, yatırım yapmak isteyen ya da yurt dışı seyahate çıkmadan önce döviz satın alacaklar, dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 30 Mart Salı bugün Dolar/TL ve Euro/TL güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

fiyatları, öğleden sonra hareketli seyrediyor. Dolar kurunda son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve dolar satın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem günü olan salı gününde fiyatları merak konusu oldu. Yurt dışına çıkacak olan ya da bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatı ile dönemli dolar grafiklerini takip ediyor. 30 Mart Salı dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok odaklanılan başlıklar arasında yer alıyor.


İşte, 30 Mart tarihi itibariyle dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…

Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından /TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da haftanın ikinci işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 8,3361

SATIŞ: 8,3408

Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9,7962

SATIŞ: 9,8068

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Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mart Salı Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum
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