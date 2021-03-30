Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2021 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!
Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:58

toplantısı ne zaman, 2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!

TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2021 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez düzenlenecek olan PPK toplantısı öncesi Kavcıoğlu, özel bir haber sitesine flaş açıklamalarda bulundu. “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı. Bu kapsamda haftanın ilk günüyle beraber “ toplantısı ne zaman, 2021 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası faiz kararının 15 Nisan’da açıklanması bekleniyor.

Yurt içi piyasalara yön verecek olan TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile Nisan ayına ilişkin faiz kararı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Nisan ayı faiz kararı hangi gün belli olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. TCMB Merkez Bankası faiz kararının önümüzdeki ayın 15'inde düzenlenecek toplantının ardından duyurulması bekleniyor.

TCMB MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalara yön veren TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gözler Nisan ayında düzenlenecek olan PPK toplantısına çevrildi. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından merakla beklenen kararın belli olacağı bilinirken öte yandan bilindiği üzere Şahap Kavcıoğlu göreve gelişinin ardından ilk kez faiz kararını açıklayacak.

Geri sayım başladı! Mart ayı TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

"Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2021 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA