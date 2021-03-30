TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2021 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!

Yurt içi piyasalara yön verecek olan TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile Nisan ayına ilişkin faiz kararı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Nisan ayı faiz kararı hangi gün belli olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. TCMB Merkez Bankası faiz kararının önümüzdeki ayın 15'inde düzenlenecek toplantının ardından duyurulması bekleniyor.

TCMB MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalara yön veren TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gözler Nisan ayında düzenlenecek olan PPK toplantısına çevrildi. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından merakla beklenen kararın belli olacağı bilinirken öte yandan bilindiği üzere Şahap Kavcıoğlu göreve gelişinin ardından ilk kez faiz kararını açıklayacak.