LG akıllı telefon üretimini sonlandırdı! Mobil pazardan çekilmeye hazırlanıyor!

Sızıntı paylaşımlarıyla ünlenen Twitter kullanıcısı Tron, yeni bir tweet zincirinde LG'le ilgili gelişmeleri açıkladı. Tron, LG'nin nisan ayında pazardan çıkmaya hazırlandığını ve duyurunun gelecek hafta pazartesi yapılacağını ileri sürdü.

Bir dönem akıllı telefon pazarında fırtına gibi esen ve yüksek satışlar yapan LG için son yıllar pek iyi geçmedi. LG'nin pazardan çekilmek istediğine dair söylentiler ortaya çıktı. Ocak ayı başında yayınlanan raporlarda, şirketin mobil bölümünü satmak, pazardan çıkmak veya küçülmek gibi çeşitli seçenekleri düşündüğü belirtilmişti.

Son iddialara göre LG mobil bölümünü satmak için çeşitli isimlerle görüşmek yaptı, ancak bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve şirket akıllı telefon defterini kapatmaya hazırlanıyor. Sızıntı kaynağı Tron, LG'nin pazartesi günü akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuran resmi açıklama yapacağını söyledi. Mobil bölümde çalışan kişiler ise Changwon'ta yer alan ve ev aletleri üreten fabrikaya geçecek.