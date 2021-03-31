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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:18 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:02

akıllı telefon üretimini sonlandırdı! Mobil pazardan çekilmeye hazırlanıyor!

SABAH İNTERNET
LG akıllı telefon üretimini sonlandırdı! Mobil pazardan çekilmeye hazırlanıyor!

'nin akıllı telefon pazarından çekilmeye hazırlandığına dair daha önce dedikodular ortaya çıkmıştı. Şimdi bu konuda yeni bir iddia ileri sürüldü. Ünlü sızıntı kaynağı Tron, LG'nin mobil pazardan çekildikten sonra mevcut telefonlarına yazılım desteğini kesebileceğini öne sürdü. Resmi açıklamanın tarihini de verdi. İşte konu hakkındaki detaylar...

Sızıntı paylaşımlarıyla ünlenen Twitter kullanıcısı Tron, yeni bir tweet zincirinde LG'le ilgili gelişmeleri açıkladı. Tron, LG'nin nisan ayında pazardan çıkmaya hazırlandığını ve duyurunun gelecek hafta pazartesi yapılacağını ileri sürdü.

Bir dönem akıllı telefon pazarında fırtına gibi esen ve yüksek satışlar yapan LG için son yıllar pek iyi geçmedi. LG'nin pazardan çekilmek istediğine dair söylentiler ortaya çıktı. Ocak ayı başında yayınlanan raporlarda, şirketin mobil bölümünü satmak, pazardan çıkmak veya küçülmek gibi çeşitli seçenekleri düşündüğü belirtilmişti.

Son iddialara göre LG mobil bölümünü satmak için çeşitli isimlerle görüşmek yaptı, ancak bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve şirket akıllı telefon defterini kapatmaya hazırlanıyor. Sızıntı kaynağı Tron, LG'nin pazartesi günü akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuran resmi açıklama yapacağını söyledi. Mobil bölümde çalışan kişiler ise Changwon'ta yer alan ve ev aletleri üreten fabrikaya geçecek.

Şirket bu sene katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon çıkarmak istediğini söylemişti ve bu konuda söz vermişti. Fakat kaynak üretimin durduğunu söylüyor. LG, katlanabilir ekran ve farklı modellerle satışlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyordu.

Tron'un iddiaları bu kadarla sınırlı değil. Ünlü sızıntı kaynağı LG'nin mevcut telefonlarına yazılım güncellemesi desteğini de keseceğini ileri sürdü.

LG'nin Android güncellemeleri konusunda sicili pek iyi değil. Şirket pazarda popüler olduğu dönemde de güncellemeler konusunda yavaş bir politika izliyordu. Mevcut akıllı telefonlarına yazılım desteğinin olacağını söylese bile bu beklendiği kadar hızlı olmayabilir.

LG'nin birkaç modeli Android 11 güncellemesine kavuştu. Güncelleme yol haritasına da bakınca, telefonların Android 11 güncellemesini almasına daha zaman var görünüyor.

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LG akıllı telefon üretimini sonlandırdı! Mobil pazardan çekilmeye hazırlanıyor!
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