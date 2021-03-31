PLAJLARA İŞLETME BELGESİ ZORUNLULUĞU

Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören 32 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifle birlikte otellerde yüzde 20'ye kadar olan yabancı işçi çalışma sınırı kaldırılıyor. Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra 1 hafta içinde turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildi. 1 ay içinde turizm işletme belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, faaliyette bulunamayacak, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da bir ay içinde iptal edilecek.Beş yıldızlı otel ve tatil köylerine, müşterilerine yönelik transfer hizmeti verme imkânı getirildi. Ancak bu hizmet seyahat acentası aracılığıyla gelen müşterilere sunulamayacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; lüks çadır tesisleri kurulmasının da önü açıldı.Bu tesisler bakanlıktan turizm işletmesi belgesi aldıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecekler. Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine, geçici süreyle izin verilebilecek. Bu izin için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınacak. Bu kapsamdaki yatlardan boylarına göre; 200 bin lira ile 400 bin lira arasında izin belgesi ücreti alınacak. Salgın hastalıklarla ilgili eksiklik tespit edilen işletmelere 13 bin 500 lira idari para cezası verilmesi hükme bağlandı. Çok tartışma konusu olan Turizm Payı ödemesini yapmayan işletmelere de yine 13 bin 500 lira ceza verilecek.