Canlı ve güncel döviz kuru ile Dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı gelişmeler ve "Euro ve Dolar ne kadar" sorusunun yanıtı!

Dolar – döviz kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularıyla sabah saatlerinden itibaren ülke genelinin adeta gündemindeki yerini aldı. Hafta başında da Asya piyasalarındaki hareketlilik sonrasında 7,40 seviyelerinde seyreden dolar fiyatı 8,30 TL'lere kadar yükseldi. Bu kapsamda "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" soruları döviz kuru üzerindeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ile Euro/TL ve Dolar/TL alış satış fiyatı canlı rakamlar…
DOLAR NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da dolar kuru haftanın üçüncü işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
ALIŞ: 8,3055
SATIŞ: 8,3342
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 9,7678
SATIŞ: 9,8397