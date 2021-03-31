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Giriş Tarihi: 31.3.2021 07:56 Son Güncelleme: 31.3.2021 07:56

Canlı ve güncel döviz kuru ile ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı gelişmeler ve " ve " sorusunun yanıtı!

Canlı ve güncel döviz kuru ile Dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı gelişmeler ve Euro ve Dolar ne kadar sorusunun yanıtı!

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ederken haftanın üçüncü işlem gününde de döviz kuru üzerindeki gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren " ne kadar oldu, ve dolar kaç TL?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 31 Mart bugün 8,30 TL olarak kaydedildi. İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve “Bugün ?” sorusuyla anlık rakamlar…

Dolar – döviz kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularıyla sabah saatlerinden itibaren ülke genelinin adeta gündemindeki yerini aldı. Hafta başında da Asya piyasalarındaki hareketlilik sonrasında 7,40 seviyelerinde seyreden dolar fiyatı 8,30 TL'lere kadar yükseldi. Bu kapsamda "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" soruları döviz kuru üzerindeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ile Euro/TL ve Dolar/TL alış satış fiyatı canlı rakamlar…

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından /TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da haftanın üçüncü işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ALIŞ: 8,3055

SATIŞ: 8,3342

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 9,7678

SATIŞ: 9,8397

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

İNGİLİZ STERLİNİ

ALIŞ: 11,3831

SATIŞ: 11,4271

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

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Canlı ve güncel döviz kuru ile Dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı gelişmeler ve "Euro ve Dolar ne kadar" sorusunun yanıtı!
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