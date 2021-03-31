Canlı ve güncel döviz kuru ile Dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı gelişmeler ve "Euro ve Dolar ne kadar" sorusunun yanıtı!

Dolar – döviz kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularıyla sabah saatlerinden itibaren ülke genelinin adeta gündemindeki yerini aldı. Hafta başında da Asya piyasalarındaki hareketlilik sonrasında 7,40 seviyelerinde seyreden dolar fiyatı 8,30 TL'lere kadar yükseldi. Bu kapsamda "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" soruları döviz kuru üzerindeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ile Euro/TL ve Dolar/TL alış satış fiyatı canlı rakamlar…