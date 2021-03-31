TL’nin itibarını sağlayacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka olarak temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde TCMB çatısı altında tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını dile getirdi.Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkiledi. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalıştılar. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülüyor. Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutuyor" diye konuştu.Para politikasına yönelik bazı önemli hususları da paylaşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek. Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız."Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin altın çizen Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Kavcıoğlu, içinde bulunulan dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."Merkez Bankası Meclisi'nde değişikliğe gidildi. Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Banka Meclisi üyeliğine seçilirken Hazine'nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul'da yine Hazine'nin önerisiyle Duman'ın yerine Ertan Aydın seçildi. Aydın, Duman'ın görev süresinin bitimine kadar görev yapacak.Genel Kurul toplantısında Merkez Bankası küçük hissedarları da söz aldı. Hissedarlardan Adnan Bahar, Başkan Kavcıoğlu'na nazar boncuğu hediye ederek, "Bu zamanda kimse bu göreve kolay kolay gelmek istemez" dedi.