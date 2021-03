Tuncay Özilhan’ın evinin önündeki eylemlere ilişkin ilginç karar

Ücretsiz izne çıkartılan ve Kod-29 ile işten atılan 30 Migros işçisinin eylemleri bu kez de Beykoz Kaymakamlığı'na takıldı. Kaymakamlık, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin bulunduğu Çubuklu Mahallesi'nde 15 gün gösteri, yürüyüş, basın açıklamasını yasakladı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Genel Başkanı Murat Bostancı, "Biz çete değiliz. Sadece işten atılan arkadaşlarımızın hakkının peşindeyiz. Bugün yeniden Beykoz'da Tuncay Özilhan'ın evinin önünde basın açıklamamızı yapacağız. Kaymakamlık kişiye özel karar çıkarmıştır. Tek bir mahallede eylem yasağı koyuyorlar" dedi.



85 GÜNDÜR EYLEMDELER



85 gündür Migros depolarında işten atılan 30'a yakın işçi için eylemler sürüyor. İşçiler önce yıldırma politikası olarak evlerinden kilometrelerce uzakta depolara sürüldü. Sonra ücretsiz izne gönderildiler. Şirkete ihtar çekince de pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının "istisnası" olan ve çalışanların kabusu haline gelen Kod 29'la işten atıldılar.



Fotoğrafta: TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Migros'un sahibi Tuncay Özilhan...



GÖZALTINA ALINDILAR



Geçtiğimiz gün şirketin sahibi Tuncay Özilhan'ın İstanbul Beykoz'daki evinin önünde eylem yapan DGD-Sen üyesi işçiler, polisin müdahalesine maruz kalmış ve 17 işçi gözaltına alınmıştı.



TAŞERON AÇIKLAMA YAPTI



Migros işten atılan işçilerin taşeron firmanın sorumluluğunda olduğunu belirtiyor. 5 bin çalışanı olan Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri de "741 çalışan ile huzuru ve güvenli bir ortamda Migros Dağıtım Merkezi anahtar teslim usulü olarak işletilmektedir. Son dönemde gündeme gelen şirketimize yönelik haksız ve gerçekdışı söylemleri takip ediyoruz ve devam eden mesnetsiz eylemler nedeniyle daha önce yaptığımız açıklamayı üzülerek tekrar etmek zorunda kalıyoruz.



Gebze Dağıtım Merkezinde görevli 22 kişi, iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri sebebiyle, işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Sürecin başından beri mağdur olmamaları için bu kişilere arabulucular aracılığı ile her türlü iyi niyetli yaklaşımda bulunulmuş ancak her seferinde sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri sonucu olumlu neticeye varılamamıştır. Mağdur olduklarını ifade ederek, eylemlerini sürdüren bu kişilere tekrar belirtmek isteriz ki, her türlü yasal kıdem ve ihbar tazminatları için resmi Arabulucu'ya müracat etmeleri gerekmektedir. Yine bu kişiler, Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmaktadırlar. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu yaratıp sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar.



Öne sürülen konularla ilgili, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri ve Kaymakamlık tarafından Gebze Dağıtım Merkezi; çalışma ortamı, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm boyutlarıyla baştan sona denetlenmiştir. İşçi sağlığı ve çalışma koşulları tamamen güven altındadır" açıklaması yaptı. DGD-SEN Genel Başkanı Murat Bostancı ise denetimlerin kendilerinin Çalışma Bakanlığı'na müracatıyla olduğunu, depoda çalışan kadın işçilerin tacize maruz kaldığını, 1 Nisan'da arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağını iletti.

İşçi emeğini sömüren demokratlar...