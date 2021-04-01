Son dakika haberi... İşte faizsiz konut ve otomobil sistemi! BDDK soruları yanıtladı...

SERMAYE ŞARTI İÇİN 6 AY SÜRE

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların nakden ve her türlü muvazaadan ari en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Söz konusu tutarın intibak sürecinde olan şirketler için başvuru tarihinden itibaren 6 aylık sürede tamamlanması gerekecek. Gayrimenkul veya menkul bir varlık tasarruf finansman şirketlerinde ödenmiş sermaye olarak dikkate alınmayacak.