Tarladan markete 5 kat fiyat farkı

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOP) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında üretici ve market fiyat farkının 5 kata ulaştığını ileri sürdü. Martta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 386.43 ile kuru soğanda yaşandığını aktaran Bayraktar, farkın patateste yüzde 316.25, lahanada yüzde 306, maydanozda 287.50, sütte yüzde 227.47 olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Mart ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 16.42 ile kabakta görüldü" dedi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 33.67 ile sivri biberde yaşandı.