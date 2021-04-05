Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı 2021 enflasyon oranları kaç oldu?

Mart ayı enflasyon oranı için milyonların gözü TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mart ayı 2021 enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emekli tarafından beklenirken enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Günlerdir heyecanla beklenen verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı, kira artış oranı da netlik kazanmış olacak. İşte, Mart enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

MART AYI 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Şubatta yüzde 0,91 artan ve yıllık bazda yüzde 15,61 olan enflasyon oranı ile ilgili detaylar şöyle;