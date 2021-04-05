Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı 2021 enflasyon oranları kaç oldu?

Mart ayı enflasyon oranı için milyonların gözü TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mart ayı 2021 enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emekli tarafından beklenirken enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Günlerdir heyecanla beklenen verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı, kira artış oranı da netlik kazanmış olacak. İşte, Mart enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Şubatta yüzde 0,91 artan ve yıllık bazda yüzde 15,61 olan enflasyon oranı ile ilgili detaylar şöyle;
Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yani bugün belli olacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklıyor" sorusu en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. TÜİK, Mart 2021 enflasyon rakamlarını 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu saatte duyurulacak olan enflasyon rakamları ile piyasalar için çok önemli veriler de belli olacak.