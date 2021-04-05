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Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı 2021 enflasyon oranları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 08:19 Son Güncelleme: 5.4.2021 08:20

, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE oranları kaç oldu?

Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı 2021 enflasyon oranları kaç oldu?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili olarak geri sayım başladı. tarafından açıklanan rakamlar memur maaşları, emekli zammı, kira artışı gibi pek çok zam üzerinde önemli bir etken olurken gözler , ne zaman açıklanacak, 2021 kaç oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre kontratlarını yenileyecek olan vatandaşlar da Nisan ayı kira artışı için rakamları beklemeye başladı. Enflasyon anketine katılan ekonomistlere göre Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını beklenirken, sorusu da yanıt buldu.

Mart ayı enflasyon oranı için milyonların gözü TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mart ayı 2021 enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emekli tarafından beklenirken enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Günlerdir heyecanla beklenen verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı, kira artış oranı da netlik kazanmış olacak. İşte, Mart enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

MART AYI 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Şubatta yüzde 0,91 artan ve yıllık bazda yüzde 15,61 olan enflasyon oranı ile ilgili detaylar şöyle;

Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yani bugün belli olacak.

MART 2021 ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklıyor" sorusu en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. TÜİK, Mart 2021 enflasyon rakamlarını 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu saatte duyurulacak olan enflasyon rakamları ile piyasalar için çok önemli veriler de belli olacak.

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Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı 2021 enflasyon oranları kaç oldu?
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