6 milyon euro kira indirimi yaptı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci İSG'nin CEO'su Ersel Göral, 126 ticari kiracıya, havayollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon euro tutarında indirim yaparak, kira destek programı sunduklarını bildirdi. İSG hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan MAHB Group'un Türkiye'ye olan güvenini dile getirdiğini belirten Göral, "Kiracılara, Nisan- Mayıs 2020 döneminde 2 ay için kira bedelleri tahakkuk ettirilmeyerek, finansal destek sağlandı. Ayrıca, Mart 2020'de ve Haziran-Aralık 2020 arasındaki dönemde kiracılara yüzde 50'ye varan oranlarda kira indirimi yapıldı" dedi.