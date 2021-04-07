İstanbul Havalimanı’ndan iki yılda 81 milyon yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük göç' olarak adlandırılan dünya havacılık tarihine geçen taşınma operasyonu sonrası 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı aradan geçen sürede 81 milyon yolcuya hizmet verildi.



Cumhuriyet'in 95'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Zafer Anıtı' tanımlamasıyla açılışı yapılan ve Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verildi.



AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Salgınına rağmen mevcut yatırımlarına devam ederek geçen yıl haziran ayında üçüncü bağımsız pistini hizmete alan salgın süresince aldığı sağlık önlemleriyle de ön plana çıkan havalimanında 2 yılda 562 binin üzerinde uçuş gerçekleştirilirken 81 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı. Aradan geçen iki yılda dünyanın en önemli havacılık aktarmak merkezleri arasında yerini alan havalimanı Mart ayında 17 bin 462 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu



İKİ YILDA 81 MİLYON YOLCU



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanın tam kapasite ile operasyonlara başlamasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda "Aldığı uluslararası ödüller ve kırdığı rekorlarla havacılığımızın gurur kaynağı haline gelen Zafer Anıtımız İstanbul Havalimanı'nda, Büyük Göç sonrası pandeminin olumsuz etkilerine rağmen:iç hatlarda 21 milyon 319 bin 560, dış hatlarda 59 milyon 713 bin 780 olmak üzere toplamda 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verildi" dedi