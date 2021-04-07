Rekabet’ten MDF’cilere rekor ceza

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz yıl fiyatları fahiş şekilde artıran MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren 11 şirkete 271 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı. Kurumun duyurusundu, MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak, müşterileri arasında ayrımcılık yapmak, talep edilen bir ürünün tedariki için başka bir ürünün alımını şart koşmak, bağlantı uygulaması ile yeniden satıcıların faaliyetlerini zorlaştırmak ve mal vermeyi reddetmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın tamamlandığı vurgulandı. Rekabet Kurulu, AGT Ağaç Sanayi 39.8 milyon TL, Çamsan Ordu 9.1 milyon TL, Divapan Entegre 5.4 milyon TL, Kastamonu Entegre 91.5 milyon TL, Orma Orman 10.1 milyon TL, Teverpan MDF 13.6 milyon TL, Kronospan Orman 9.4 milyon TL, Gentaş Dekoratif 3.3 milyon TL, Starwood Orman 21.4 milyon TL, Yıldız Entegre 67.6 milyon TL ve Yıldız Sunta'ya 181 bin 30 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.