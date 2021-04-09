Borsaya hücum

Geçen yıl sekiz şirketin 1.1 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiği borsada bu yıl şimdiden altı şirket 1.6 milyar liralık halka arza imza attı. Bu halka arzlara toplam 39 milyar liralık talep geldi. Özellikle son 15 günde gerçekleşen halka arzlara rekor talep geldi. Dövizini bozduran yatırımcının borsaya akın ettiği gözlendi. Halka arzların etkisiyle 2 Nisan 2021'de yatırımcı sayısı 2 milyon 540 bin 658 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Yeni yatırımcı sayısı bu yıl 540 bin kişi arttı. Son iki haftada gerçekleşen dört halka arzda yaklaşık 2.6 milyon kişi hisse senedi satın aldıBugün borsada işlem görmeye başlayacak olan Qua Granit'in halka arzı borsa tarihine geçti. Şirketin 24 milyon adetlik halka arzına 139.1 milyon adet talep geldi. Toplam 846 bin 353 yatırımcı sayısı ile tüm zamanların en yüksek katılımına ulaşıldı. Son 3 yılın en büyük halka arzında 395 milyon liralık hisse satışı yapıldı. Bu hafta içerisinde işlem görmeye başlayan Tureks'ın 22.5 milyon adetlik halka arzına 136.9 milyon adet talep geldi. Toplam 6.1 kat talep gelen halka arzda hisse satılan yatırımcı sayısı 772 bin 538 oldu. Matriks'in 7.4 milyon adetlik halka arzına gelen talep ise 65.1 milyon adet olarak gerçekleşti. Hisse alan yatırımcı sayısı ise 689 bin 426 oldu. Naturelgaz'ın 34.5 milyon adetlik halka arzına 1.8 milyar adet talep geldi. Hisse alan yatırımcı sayısı 268 bini geçti.HALKA arz edilen hisselere gelen talep, borsada işlem görmeye başlamalarının ardından da devam etti. Borsada BIST-100 Endeksi, pandeminin etkisiyle 842 puana gerilediği 23 Mart 2020'den bu yana yüzde 68 yükseldi. Halka arz edilen hisselerin performansını gösteren Halka Arz Endeksi ise o tarihten bu yana yüzde 559 değer kazandı.BORSA İstanbul'da bu yıl halka arz rekorunun kırılması bekleniyor. Tarkim, Şeker GYO, Ziraat GYO, Kayseri Şeker, Manas Enerji, Mercan Kimya, Boğaziçi Beton, PC İletişim, Oyak Menkul, Ulusal Faktoring, Kalekim, Ünlü Co, Penta Teknoloji, Galata Wind, Biotrend, İşbir, Aydem Enerji'nin halka arzı planlanıyor.