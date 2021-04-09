Kurumlar vergisi’nde artırım 1 Temmuz

AK Parti'nin ekonomiye ilişkin 18 maddelik yasa teklifinin en tartışmalı başlıklarından kurumlar vergisinin yüzde 25'e çıkaran maddede yürürlük tarihi değişti. Komisyon görüşmeleri sırasında verilen önergeyle yüzde 25'lik kurumlar vergisi üçüncü geçici vergilendirme döneminden yani 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacak. Kurumlar vergisi yıl içinde dört defa beyan ediliyor. Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi olmasını öngören madde tekliften çıkarıldı.