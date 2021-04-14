Söğüt Altın Madeni için dev işbirliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi. Poyraz, "Bugün, GÜBRETAŞ'ın alt şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ Maden A.Ş.'nin Söğüt Altın Madeni Projesi'nin finansmanı ile ilgili toplandık. Bu sene kullanılmak üzere 135 milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. Bundan sonraki dönemde de Söğüt Altın Madeni Sahası'nın işletilmesi, yatırımların yapılması noktasında finansman ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğünde temin etmek için iş birliğine girmiş olacağız" dedi.Poyraz, söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini vererek, "Yatırım tamamlanıp tam kapasite üretime geçildiğinde yaklaşık 800 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Akbaştepe ve Korudanlık olarak iki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanlarında, inşallah hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra, yıllık 6-7 ton civarında altın üretmeyi planlıyoruz. Türkiye'de üretilen yıllık toplam altın miktarının yaklaşık yüzde 15'i civarında bir üretim miktarından bahsediyoruz" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da bankanın, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak bütün projelerde yer almak istediğini bildirdi. Projenin cari dengeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacağını dile getiren Çakar, "Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık" dedi.Türk bankacılık sisteminin amiral gemisi olan ve ekonominin geçen yıl pandemiye rağmen büyümesinde, toplumun her kesimine sağladığı finansman desteğiyle öncü rol üstlenen Ziraat Bankası, yurtdışı piyasalarda güven tazeledi. Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 1.1 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranı ile yenileyerek 1 milyar 330 milyon dolara çıkardı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.GÜBRETAŞ'a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin Aralık 2019'da tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. Bu yılın mart ayında söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.'ye devredilmiş oldu. Maden sahasında 3.5 milyon ons altın kaynağı raporlanmış bulunuyor.