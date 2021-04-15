Galata Wind’de talep toplama bugün başlıyor

Yüzde100 yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üreten Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama süreci bugün başladı. Galata Wind'e ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak. Söz konusu arzda talep toplama süreci yarın mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak hissenin pay başına fiyatı 5.06 lira olarak belirlendi. Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirten Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, "Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor" dedi. Yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizen Doğan Enerji CEO'su Burak Kuyan ise "Arzla birlikte daha kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.