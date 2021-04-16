Tesla ile Space X'in kurucusu Elon Musk'ın kripto para birimi olan Dogecoin'e olan desteği sürüyor. Dogecoin'e desteğini attığı tweetler ile belli eden Musk, son olarak "Doge Barking at the Moon" ifadeleri geçen bir mesaj daha paylaştı. Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Dogecoin fiyatı rekor bir yükselişe geçti. Öyle ki, Dogecoin fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 140'ın üzerinde bir artış yaşadı.

MUSK'TAN DOGECOIN PAYLAŞIMI