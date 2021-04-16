Tesla ile Space X'in kurucusu Elon Musk'ın kripto para birimi olan Dogecoin'e olan desteği sürüyor. Dogecoin'e desteğini attığı tweetler ile belli eden Musk, son olarak "Doge Barking at the Moon" ifadeleri geçen bir mesaj daha paylaştı. Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Dogecoin fiyatı rekor bir yükselişe geçti. Öyle ki, Dogecoin fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 140'ın üzerinde bir artış yaşadı.
MUSK'TAN DOGECOIN PAYLAŞIMI
Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, son olarak İspanyol ressam Joan Miro'nun bir eserini "Doge Barking at the Moon" ifadeleri ile paylaştı. Musk'un bu tweeti sonrasında son dönemin yükselen kripto para birimlerinden Dogecoin'in yukarı yönde hareketi hızlanırken, Dogecoin tüm zamanların en yüksek seviyesine gördü.
Chainlink'in atağı sonrasında en değerli kripto paralar arasında ilk 10'daki yerini kaybeden Dogecoin, Musk'ın bu tweeti paylaşmasının ardından yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.
Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0.3200000 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 2,58 TL'ye tekabül ediyor.
Litecoin tabancı bir elektronik para birimi olan Dogecoin, piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde giriş yaptı. Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, diğer kripto para birimlerine göre hızlı bir üretim trendiyle başladı. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.