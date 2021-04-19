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Haberler Ekonomi Haberleri Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 23:24

halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre halka arz ediliyor! bünyesinde bulunan 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı Çan2 Termik Santrali halka arz edilecek ve bu nedenle de Çan2 Termik Santrali hisse fiyatı ile hisse kodu merak konusu oldu. Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri de yapılan duyuru içerisinde paylaşıldı. Buna göre, Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu belli oldu mu?

'den yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan 'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak belirlendi. Bu açıklama sonrası yatırımcılar, Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

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Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
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