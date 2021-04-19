Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı Çan2 Termik Santrali halka arz edilecek ve bu nedenle de Çan2 Termik Santrali hisse fiyatı ile hisse kodu merak konusu oldu. Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri de yapılan duyuru içerisinde paylaşıldı. Buna göre, Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu belli oldu mu?

Odaş Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak belirlendi. Bu açıklama sonrası yatırımcılar, Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.