Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu

ALIM GARANTİSİ VE YERLİ KAYNAK DESTEĞİ

3,90 TL hisse fiyatı ile halka arzı gerçekleşecek olan ÇAN2 Termik Santrali yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Santral, Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanıyor. Ayrıca yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan Çan2 Termik Santrali, tüm bu özellikleri ile yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.